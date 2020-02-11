رئيس الوزراء الماليزي: نعتزم إطلاق صفقة بديلة لإنعاش الاقتصاد جراء انتشار كورونا

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الثلاثاء،إن حكومة بلاده تعتزم إطلاق صفقة بديلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يتأثر إثر انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقال مهاتير محمد - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية- إن السياحة تعد القطاع الأكثر تضررًا نتيجة لانتشار الفيروس لأنها ترتبط بشكل مباشر على حملة "زوروا ماليزيا عام 2020"، موضحًا أن الحكومة وضعت بالفعل خطة للحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأضاف: "عندما أعلنا عن الحملة، لم نتوقع هذا الفيروس ولكن الآن يتعين علينا إيقاف الرحلات الجوية إلى عدة مناطق في الصين"، مشيرًا إلى أن السياح الصينيين يشكلون نسبة كبيرة من سوق السياحة وبالتالي فإن الصناعة بأكملها ستواجه تأثيرا جراء غيابهم بسبب انتشار الفيروس.