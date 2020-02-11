صناعة زيت الزيتون جسرا للمودة والسلام بين شعبي القبرصين

فى حقل الزيتون بنيقوسيا على الجانب القبرصي الشمالي، يحصد حسن سايبر بنشاط محصوله من الزيتون، ومع إن حصاد الزيتون منتشر فى قبرص، إلا أن الزيت الذي سينتجه هذا الحقل سيكون بادرة للسلام والتآلف بين شعبين القبرصين.

ووفقا "فرانس 24"، فإن ذلك الزيت القبرصى الشمالى سيعد للبيع لشركة كوليفيل القبرصية الجنوبية التى يديرها أليكساندروس فليبايدز الصديق المقرب لحسن الذى يحصد الزيتون علي الجهة المقابلة من الحدود.

ويهدف الصديقين حسن وأليكساندروس اللذان التقيا لأول مرة بدراستهما الجامعية فى العاصمة البريطانية لندن لتحريك عملية السلام ابتداءا من صناعة زيت الزيتون بتعاون عمال من البلدين.

يذكر أن انقسام القبرصين، حدث عقب غزو تركى للجانب الشمالى عام 1974، والسيطرة عليها بعد وقوع انقلاب عسكرى بكامل قبرص هدف لجعلها تابعة لدولة اليونان.

وتوقفت آخر محادثات توحيد البلدين عام 2017، ولكنه نفس العام الذي أصر فيه الصديقين حسن وساندروس على بناء جسر سلامهما الخاص بين الشعبين.

ويستفيد من المشروع بشكل مباشر بعض العائلات التى نزحت من الجنوب للشمال فى أعقاب النزاعات المتجددة.

ويقول إيهان أمينال المقيم بقبرص الجنوبية، إنه سعيد برؤيته العمل المتعاون قائما بتلك الصناعة بين الشعبين، مضيفا أنه حاول إقامة مشروع مشترك مثله منذ عقدين ولكنه قوبل برفض الحكومة الجنوبية.

ويقوم إيهان بحصد الزيتون بمنجله فى أحد الحقول التابعة للعائلات الجنوبية المقيمة بقرية أجياس يونس التى يقطنها عائلات من القبرصين، بينما يستذكر الرجل المتقاعد الذي يستطيع تحدث اليونانية والتركية معا كيف فر من الجنوب بعد ما أخذ أسير حرب.

وتقول صديقة هدا أوغلو عمة حسن، والتى تعمل معلمة فصول ابتدائي، إن العمل بتلك الحقول أعاد لذهنها أيام الطفولة، حينما كانت فى حقول مشابهة لتلك بالجنوب قبل أن ترحل نازحة عنه.

وبمجرد ما علم تورجوت طبيب القلب الستينى والد حسن بمشروع ابنه، قرر المجيئ خصيصا من العاصمة التركية اسطنبول للاستثمار بالمشروع البناء، قائلا: "إن نعمل متعاونين هو بداية الطريق فى أن نعيش متعاونين"، مضيفا "ما فعلناه سيضرب به المثل وسيتبعنا الكثيرون".

ولكن المشكلة هى عدم وجود إطار قانونى يتيح لشركة مشتركة بين البلدين؛ لذا شركة كوليفيل تعمل بحسابين بنكيين ورقمى هاتف مختلفين وكذلك مقرين رئيسيين كل على حدا من البلد المقسومة.

ولكن المشكلة التى كانت الشركة حلا لها بالنسبة للشماليين، هو أن الشماليين كانوا عاجزين عن تصدير زيتونهم للاتحاد الأوروبى الذى لا يعترف بقبرص الشمالية غير المعترف بها سوى لدى دولة تركيا ولكن بتعامل مع الاتحاد بواسطة شركة جنوبية يكون بوسع الزيتون الشمالى دخول دول الاتحاد الأوروبى بعد تعريضه للمعايير المطلوبة وأهمها أن يكون من الثمار العضوية "organic".

وعلى مسافة قصيرة من أول نقطة حراسة جنوبية يفحص حسن وأليكساندروس محصولهما من الزيتون فى قرية ميريك الشمالية بينما تتراءي حولها التلال العالية التى يرتفع من فوقها علما تركيا مميزا.

وبأول مرة ينقل الصديقين شحنة زيتون من الشمال للجنوب، طالبا رجال الجمارك الجنوبيون الرجلين بغسل زيتونهما ليكون صالحا للتصدير ورغم سهولة تنفيذ ذلك الإجراء إلا إنه عكس قدرا من التعنت إذ لا تطالب قوانين الاستيراد لدى الاتحاد الأوروبى بفعل مثل ذلك.

ومن المرجح إذا تم حل المشكلة القبرصية أن ترتفع أرباح الناتج المحلى للبلد الموحد خلال عقدين قادمين ل17 مليار يورو سنويا بحسب مركز بحوث السلام القائم بأوسلو.

وتقول الشمالية سيمر بيرك العاملة بكوليفيل، إنها تشعر لأول مرة إنها تمارس دورا حقيقيا بعملية السلام مضيفة: "نحن نكسر الصور النمطية فالآن نرى عمال شماليين يعملون بحقول واقعة فى الجنوب والعكس سيحصل طبعا".

وتمنح كوليفيل 10% من أرباحها لبيت التعاون القائم بالمنطقة العازلة بين القبرصين والذى يضم عددا من الجمعيات الداعمة لتوحيد البلدين.

وليست كوليفيل هى الشركة الوحيدة لتعميق العلاقات بين الشعبين عن طريق العمل المشترك بل سبقتها على الواقع الافتراضى شركة قبرص إينو على الإنترنت عام 2013، بين الجنوبى ستيفن ستافرو الذى يقول إن شريكه الشمالى بوراق بيرك هو أول شخص شمالى يتعرف به فى حياته.

ومنذ بدء شراكتهما إبان أزمة قبرص الجنوبية الاقتصادية، وحتى الآن أصبح فى الموقع التجارى 2600 عضو.

ويقول ستافرو الذى تعمقت علاقته بشريكه لدرجة حضور عرس زواجه: "غير ذلك حياتنا فربما يبدأ التعاون بالعمل وينتقل سريعا لمجالات أخرى بحياتنا".