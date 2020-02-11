كوريا الجنوبية ترسل طائرة ثالثة إلى ووهان لإعادة رعاياها وأسرهم

ترسل كوريا الجنوبية طائرة ثالثة إلى مدينة "ووهان"الصينية لإعادة رعاياها وأسرهم.

وقال مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية - خلال مؤتمر صحفي دوري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء - إنه من المتوقع أن تنقل الطائرة 170 شخصا من المواطنين الكوريين الجنوبيين وأفراد أسرهم الصينيين.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء، على أن تعود إلى سول صباح غد الأربعاء، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ركاب الطائرة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بمعهد اللغات التابع لوزارة الدفاع الكورية والذي يقع في منطقة ريفية.

وتابع قائلا إن فريق الاستجابة السريعة التابع لوزارة الخارجية، فضلا عن الفريق الطبي، سيدعمان عودة المواطنين الكوريين الجنوبيين وأفراد أسرهم إلى كوريا الجنوبية.

يذكر أنه قبل تفشي فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، كان يقيم نحو ألفى مواطن كوري جنوبي في المدينة.