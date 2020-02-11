الجيش اللبناني: أعمال الشغب تشوه مطالب المحتجين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم الثلاثاء المحتجين إلى وقف أعمال الشغب، وذلك بالتزامن مع مواجهات يشهدها محيط مجلس النواب.

وقال الجيش، عبر موقع تويتر، إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها، ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".

وطالبت قوى الأمن الداخلي "المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الاسمنتي حفاظا على سلامتهم".

وتأتي المواجهات قبل بدء جلسة لمجلس النواب في وقت لاحق اليوم لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.

ويحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز حول البرلمان لمنع النواب من الوصول للمقر وبالتالي منع عقد الجلسة، بينما يحاول الأمن تفريق المحتجين باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه.