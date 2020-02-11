 باكستان: دعم غذائي لتخفيف حدة التضخم الذي يجتاح البلاد - بوابة الشروق
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باكستان: دعم غذائي لتخفيف حدة التضخم الذي يجتاح البلاد

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 7:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 7:59 م

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء، دعمها لأسعار المواد الغذائية في منافذ البيع بالتجزئة التي تديرها الدولة بهدف السيطرة على الأسعار المرتفعة التي تهدد بإلحاق الضرر بشعبية رئيس الوزراء عمران خان.

وقالت وزيرة الإعلام فردوس عاشق أعوان للصحفيين بعد اجتماع خاص لمجلس الوزراء عقده خان: "ستقدم الحكومة يد العون للمواطنين خلال هذه الأوقات العصيبة."

وأضافت الوزيرة، إنه سيتم إنفاق أكثر من 60 مليون دولار لخفض أسعار دقيق القمح والأرز والسكر وزيت الطهي.

وأدى النقص في السكر ودقيق القمح بسبب ارتفاع الأسعار إلى تأجيج الغضب العام، وتضاعفت أسعار الدقيق تقريبًا الشهر الماضي، مما تسبب في استيراد الحكومة للمواد الغذائية الأساسية ووعد رئيس مجلس الوزراء بالتخفيف.


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