اليوم انطلاق الانتخابات التكميلية على مقعدي «النواب» الشاغرين بالجيزة والمنيا



4 مرشحين يتنافسون على مقعد الجيزة بينهم بدوي وأبو العينيين.. و7 مرشحين بالمنيا





تنطلق جولة الانتخابات التكميلية على مقعدين من مقاعد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وعلى مدار يومين، بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة بمحافظة المنيا ومقرها قسم شرطة ملوي، وذلك على خلفية تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات لخطابين من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بخلو مقعدي الدائرتين المشار إليهما، بوفاة النائبين محمد بدوي دسوقي وأحمد شرموخ.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، على أن يستأنف التصويت غدا الأربعاء لليوم الثانى، وتنتهى عملية الاقتراع فى التاسعة مساء الأربعاء لتبدأ بعدها على الفور أعمال الفرز، وفي حالة الإعادة تَجرى الانتخابات يومي والأربعاء 10 و11 مارس المقبل في الداخل.

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن أعلنت عن قرارها رقم 4 لسنة 2020 بشأن القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح، حيث يتنافس على المقعد الشاغر بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة 4 مرشحين هم كلا من هشام نجل النائب المتوفي محمد بدوي وشهرته هشام بدوي، مرشح مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد على محمد، مرشح مستقل رمز الحصان، ومجدى السيد السيد ياسين محمود وشهرته مجدي ياسين، مرشح مستقل رمز الكف، ومحمد محمد محمد أبو العينين، وشهرته محمد محمد أبو العينين، والمرشح عن حزب مستقبل وطن رمز القلم.

فيما يتنافس المقعد الشاغر بدائرة مركز ملوي بالمنيا، 7 مرشحين هم كلاً من عبد الله محمد عبد الله خليفة، وشهرته عبد الله خليفة، مرشح مستقل رمز الحصان، وأحمد جمال أحمد موسى، مرشح مستقل رمز السكينة، وزاهر ناجح زاهر قلينى وشهرته زهجر دياب زاهر، مرشح مستقل رمز بندقية الصيد، وأسامة عبد الشكور حمزة دردير، مرشح مستقل رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل على مطر وشهرته صلاح مطر، مرشح مستقل رمز الديك، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، وشهرته صابر عبد الحكيم، مرشح حزب مستقبل وطن رمز القلم، وأخيراً شنودة بولس جاد السيد بباوى وشهرته مينا جميل جاد، مرشح مستقل رمز الغزال.

يذكر أن الانتخابات على هذين المقعدين انطلقت بالخارج يومى 7 و8 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تجري الانتخابات بالخارج في حالة الإعادة يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس 2020.