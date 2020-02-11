مطالب برلمانية متنوعة تحت القبة في مواجهة وزير الزراعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنوعت مطالب نواب البرلمان، في مواجهة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء مناقشة المجلس عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة باختصاص وزارته.

وطالب النائب عبد الله مبروك، بوضع خطة لحل مشكلات الفلاح البسيط، قبل التوسع في استصلاح الأراضى الجديدة، وتقديم حلول لمشكلات زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وبدوره، طالب النائب عصام الفقي بحل أزمات غرامات الأرز للفلاحين المخالفين للدورة الزراعية، وخاطب الوزير بالقول: نجاحك مرهون باهتمامك بالفلاح.

وجدد النائب فتحي قنديل المطالبة برفع سعر توريد قصب السكر، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.

في حين تساءل النائب سعد الجمال عن دور الإرشاد الزراعي، الذي انعدم تماما، بحسب تعبيره.

وقال الجمال إن دور الجمعيات التعاونية بات قاصرا على توزيع الأسمدة على المزارعين فقط.

في السياق نفسه، دعا النائب إسماعيل نصر الدين إلى العمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لارتباطها بالأمن القومي لمصر.