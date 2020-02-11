بدأت الفنانة ياسمين رئيس، تصوير دورها فى فيلمها الجديد «جارة القمر»، والذى يعد التعاون الرابع الذى يجمعها بزوجها المخرج هادى الباجورى؛ حيث إنهما تعاونا من قبل فى ثلاثة أعمال، بدأت بمسلسل «عرض خاص»، ثم فيلم «واحد صحيح»، ثم فيلم «هيبتا المحاضرة الأخيرة».

«جارة القمر» بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادى الباجورى وتأليف محمود زهران ويحكى عن قصة حب رومانسية تجمع بين ليلى وشادى ولكن تتغير الأحداث بطريقة غير متوقعة.

يشار إلى أنه يعرض حاليا لياسمين فيلم «لص بغداد» بطولة الفنانين محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توته، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلم، وتجسد خلاله شخصية سلمى سليمان وهى فتاة مهووسة بالتاريخ.