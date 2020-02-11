الاتحاد الإفريقى يتعهد العمل بفاعلية أكبر لتسوية الأزمة الليبية

مفوض السلم الإفريقى يطالب بوقف التدخلات الخارجية وتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن حظر السلاح إلى ليبيا

تعهد الاتحاد الإفريقى فى ختام قمته السنوية ليل الإثنين الثلاثاء فى أديس أبابا، بأن يكون أكثر حيوية وفاعلية فى التوسط فى نزاعات القارة، وخصوصا فى الملف الليبى الذى استبعد منه إلى حد كبير.

وبسبب تأخير فى البرنامج، اختتمت القمة نحو الساعة الرابعة فجرا، وألغيت جلسة الختام والمؤتمر الصحفى الذى يلى انتهاء القمة عادة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتركز المناقشات خلال هذه القمة السنوية، على تزايد النزاعات فى إفريقيا، وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذى تولى رئاسة الاتحاد الإفريقى الأحد لسنة، خلال الجلسات أن قمة خاصة حول هذه المسألة حصرا ستعقد فى جنوب إفريقيا فى مايو المقبل.

وخلال يومى القمة، ناقش القادة الأفارقة الذين اعترفوا بإخفاقهم فى تنفيذ التعهد الذى قطعوه فى 2013 بإنهاء كل الحروب فى إفريقيا، من الساحل إلى الصومال مرورا بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بشكل رئيسى اثنين من هذه النزاعات: ليبيا وجنوب السودان.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقى للسلام والأمن إسماعيل شرقى، إن الأمم المتحدة، الوسيط الرئيسى فى ليبيا «تحتاج إلينا الآن».

وأضاف شرقى: «إنها مشكلة إفريقية ولدينا حساسية قد لا تتوفر لدى آخرين»، مذكرا بـ«الصلة» بين غياب الأمن فى ليبيا وصعود الجماعات الإرهابية فى مالى والنيجر وبوركينا فاسو فى السنوات الأخيرة، وهى قضية شائكة أخرى يواجهها الاتحاد.

وقال شرقى: إن الاتحاد يعمل على وقف العداوة بليبيا، منوها بأن الوصول إلى ذلك الهدف يحتاج إلى إنهاء التدخلات الخارجية وتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن حظر السلاح إلى ليبيا، مرحبا بإعلان برلين الأخير حول النزاع فى ليبيا باعتباره خطوة أولى لإنهاء الأزمة الليبية.

من جهة أخرى، قال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى مقابلة أجرتها معه صحيفة «دى فيلت» الألمانية: «من وجهة نظرى، يمكن نشر السفن (التى تنفذ حظر السلاح) فى أعالى البحر بعيدا عن المسار الذى يستخدمه الأشخاص فى الخروج من ليبيا»، مضيفا: «يمكن نشر السفن فى شرق البحر المتوسط»، مشيرا إلى أن ذلك هو المسار الذى تصل الأسلحة منه.