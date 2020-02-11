محافظ الإسكندرية وقنصل فلسطين يبحثان سبل توطيد العلاقات بين الجانبين

التقى محافظ الإسكندرية محمد الشريف وقنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية حسام الدباس اليوم الثلاثاء، وبحث الطرفان سُبل التعاون بين المحافظة والقنصلية لما في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني، وتذليل العقبات ومناقشة أهم الموضوعات التي تهم الجالية الفلسطينية بالثغر.

وزار الدباس، مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية لتهنئة " الشريف" بمنصبه الجديد محافظا للإسكندرية، وأثنى الدباس على البصمات الواضحة له منذ توليه مهامه.

وأكد الشريف أن الإسكندرية تفخر بأن على أرضها قنصلية عامة لدولة فلسطين، وهو ما يؤكد حب الشعب الفلسطيني لمدينة الإسكندرية، وسنظل دائما داعمين للأشقاء الفلسطينيين على أرض الإسكندرية.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية لها الأولوية القصوى في سياسة مصر الخارجية، مؤكدا أن مصر تعمل بجهود مخلصة لنصرة القضية الفلسطينية ولتحقيق الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، كما أن مصر ستظل دائما بجوار شقيقتها فلسطين.

من جانبه أكد قنصل فلسطين، على حب ودعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني على مر العصور ، مشيرا إلى حرص القنصلية على استمرار التعاون وتوطيد العلاقات خاصة أن الإسكندرية تمتاز بالعديد من الصفات الأخرى .