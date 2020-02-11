الحكومة الفنزويلية تعتزم مقاضاة واشنطن دوليا بسبب عقوبات

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(د ب أ)

قالت الحكومة الفنزويلية يوم الاثنين إنها تخطط لرفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية، ردا على قرار واشنطن بفرض عقوبات على شركة الطيران المملوكة للدولة "كونفياسا".

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام حشد من أنصاره في كاراكاس: "سنسعى لعدالة دولية عبر رفع دعوى ضد حكومة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب".

وبرر وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، قرار الأسبوع الماضي قائلا إن "نظام مادورو غير الشرعي" يستخدم شركة الطيران "في نقل مسؤولي النظام الفاسدين حول العالم لحشد الدعم لجهوده غير الديمقراطية".

وفي الخطاب نفسه في كاراكاس، حمّل مادورو مباشرة زعيم المعارضة خوان جوايدو، مسؤولية فرض المزيد من العقوبات على اقتصاد البلاد المتعثر.

وفاز مادورو بولاية رئاسية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل عام 2018. وانهارت البلاد اقتصاديا في عهده مما أدى إلى زيادة عدد الفنزويليين الذين يعيشون في الخارج إلى 8ر4 مليون شخص، حسب أرقام الأمم المتحدة.