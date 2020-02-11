هندوراس تلقي القبض على قائد الشرطة المحلية لاتهامات تتعلق بغسيل الأموال

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اعتقلت السلطات في هندوراس، اليوم الثلاثاء، قائد الشرطة الوطنية في البلاد بعد اتهامه وزوجته بجرائم بغسيل أموال.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن سلطات هندوراس ألقت القبض على قائد الشرطة "ليونيل لوسيانو سوسيدا" وزوجته "باتريشيا سبيلتيلانا إسترادا" لاتهامات تتعلق بغسيل الأموال.

وأوضحت السلطات في بيان لها أن الزوجين اعتُقِلا في منزلهما بالعاصمة تيجوسيجالبا، كما صودرت سيارتان ووثائق مالية أخرى.

كان قائد شرطة هندوراس الذي تم القبض عليه اليوم قد بدأ مهامه عام 1992 وتم تعيينه في منصبه الأخير منذ أسبوعين.