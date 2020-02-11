اتصالات روسية أمريكية بشأن الوضع المتوتر في إدلب السورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده والولايات المتحدة تتواصلان بشأن الوضع في إدلب السورية، على خلفية توتر الموقف في هذه المنطقة.

وقال ريابكوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "توجد اتصالات بيننا وبين الجانب الأمريكي، وأستطيع التأكيد بكل ثقة أنه تم حل عدد من المشكلات المحددة التي نشأت على الأرض بشكل مُرضٍ إلى حد كبير بسبب الاستخدام الفعال للاتصالات بين العسكريين الروس والأمريكيين على مختلف المستويات".

وأضاف: "نأمل أن تستمر هذه الاتصالات مستقبلًا التي تبحث كل الموضوعات في سوريا".

وكان قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) قد عبَّر في وقت سابق عن قلق بلاده إزاء التصعيد العسكري في إدلب بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية.