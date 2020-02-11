منظمة الصحة العالمية: الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد يشير إلى انتقال العدوى من الخفافيش

قالت ماي بول كيني المسؤولة البارزة بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن التحليل الوراثي لفيروس كورونا المتحور الجديد المتفشي في الصين يشير إلى أنه ربما يكون قد انتقل أصلا من الخفافيش.

وأضافت كيني في مؤتمر صحفي: "هذا الفيروس يشبه إلى حد بعيد فيروس كورونا الذي يوجد في الخفافيش".

ومع ذلك، لم يعثر الباحثون على عدد كبير جدًا من الخفافيش في سوق المواد الغذائية في ووهان التي يُشتبه في أنها مركز تفشي المرض، مما يجعل من المحتمل جدًا أن ينتقل الفيروس بشكل غير مباشر من الحيوان الثديي المجنح الصغير إلى البشر عبر بعض الأنواع الوسيطة، وفقًا لما قالته كيني.

يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا المتحور في الصين قد أودى بحياة نحو 1017 شخصا داخل الصين وإصابة 42 ألفا و708 آخرين حتى الآن.