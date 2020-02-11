سلسلة متاجر مترو الألمانية توافق على بيع قطاع «ريال» لمراكز التسوق

أعلنت سلسلة متاجر البقالة الألمانية "مترو"، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع اتحاد شركات "كونسرتيوم" يضم "إس.سي.بي جروب" و"إكس بلس بريكس" لبيع قطاع مراكز التسوق التابع لها "ريال" والأنشطة المتعلقة به، مشيرة إلى أنه مازالت هناك بعض النقاط العالقة يجري بحثها بين طرفي الصفقة.

ووفقا لشروط الصفقة ستبيع مترو كل أسهم "ريال هايبرماركتس" مقابل حوالي مليار يورو، ووفقا للشروط التجارية، فإن مترو تتوقع تدفقات نقدية صافية بقيمة 300 مليون يورو من هذه الصفقة.

وأضافت مترو أنها مازالت تتوقع وصول صافي عائدات صفقة بيع "ريال" وحصة الأغلبية في فرعها الصيني إلى أكثر من 5ر1 مليار يورو بعد وضع كل تكاليف الصفقة في الاعتبار.