 الهند: السجن مدى الحياة بحق 11 شخصا في قضية اعتداء جنسي على فتيات - بوابة الشروق
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الهند: السجن مدى الحياة بحق 11 شخصا في قضية اعتداء جنسي على فتيات

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 11:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 11:37 م

أصدرت محكمة في نيودلهي اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 11 شخصا في قضية اعتداء جنسي وبدني على العديد من الفتيات في دار إيواء بشرق الهند عام 2018 .

وأصدر القاضي سورابه كولشريسثا حكما بحق براجيش ثاكور، الذي كان يدير دار الإيواء في حي مظفربور بولاية بيهار، مع خمسة رجال آخرين مدى الحياة، حسبما قال محامي ثاكور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال "ثاكور وخمسة آخرون أدينوا بالاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي وصدر بحقهم حكم بأقصى عقوبة سجن، وهي السجن مدى الحياة".

كما صدر بحق خمسة أشخاص آخرين، من بينهم نساء كن يعملن في دار الإيواء، حكم بالسجن العادي مدى الحياة، والذي تصل العقوبة فيه وفقا للقانون الهندي لمدة 14 عاما، بتهمة تمكين الاغتصاب.


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