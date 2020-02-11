رئيس المفوضية الأوروبية تدعو بريطانيا إلى إقامة شراكة أكثر ترابطا مع الاتحاد

حثت رئيس المفوضية الأوروبية، "أورزولا فون دير لاين"، بريطانيا على العمل لأجل شراكة مع الاتحاد الأوروبي أكثر ترابطا مما تم الإعلان عنه مؤخرا.

وقالت "فون دير لاين" التي كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع الاتحادية بألمانيا اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إنها فوجئت بـ "النموذج الأسترالي" الذي ذكره رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كنموذج للعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي؛ لأن الاتحاد الأوروبي لم يكن لديه حتى الآن أي اتفاقية تجارة حرة مع أستراليا.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "اعتقد أنه يجب أن نكون أكثر طموحا"، وكررت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لبريطانيا اتفاقية تجارة حرة دون أية رسوم جمركية أو قيود كمية، وبذلك سيكون ذلك أكثر مما يتلقاه أي شريك تجاري آخر بالعالم، مشددة أيضا على طلب توافر شروط تنافسية عادلة.

وأضافت أن تصريحات جونسون تُعَدُّ نقطة انطلاق جيدة، لأن رئيس الحكومة البريطانية أعلن التزامه بمعايير اجتماعية وبيئية عالية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يرغب في ذلك بالضبط أيضا.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "دعونا نتفق رسميا على ذلك، ثم يمكننا فيما بعد الحث على منافسة تقدمية ديناميكية، يستفيد منها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا".

يذكر أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير الماضي. وتمتد الفترة الانتقالية، التي قلما يتغير خلالها أي شيء في مسار الحياة اليومية في البداية، حتى نهاية العام الجاري.

ومن المقرر خلال هذه الفترة الاتفاق والمصادقة على اتفاقية شراكة بين بروكسل ولندن. وإذا لم ينجح ذلك، سيتم مواجهة خطورة التعرض لصعوبات كبرى في التجارة والسفر وتبادل البيانات ومكافحة الجرائم وكثير من الموضوعات الأخرى.