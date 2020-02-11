وزير الرياضة يشهد انطلاق سباق الجري السنوي بمشاركة ألف متسابق من أبناء النوبة

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأشرف عطية محافظ أسوان، أولى فعاليات مهرجان النوبة الرياضي، والذي بدأ بإنطلاق سباق الجري السنوي بمشاركة ١٠٠٠ متسابق من أبناء النوبة، وينطلق السباق من ميدان الشرطة بنصر النوبة الي مركز شباب إبريم بمسافة ٥ كيلومترا، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 الي 13 فبراير الجاري بمحافظة اسوان.

كما تضم فعاليات المهرجان "نهائي مباريات خماسي كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

وفي هذا الصدد أوضح وزير الرياضة أن هذه الفعاليات الهدف منها هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة في المحافظات والمناطق الحدودية، مشيرا الي أن الدولة تولي إهتماما خاصا لهذه المناطق،وتهتم بكافة الأنشطة التي تقدم مع تنوعها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة أهالينا في هذه المناطق.

وأضاف صبحي بأن القيادة السياسية قد وجهت بتطوير ورفع كفاءة كافة المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية، وزيادة دعمها وتحويل تلك المنشآت لمراكز جذب تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة

يأتي هذا في إطار خطة الوزارة في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للامن والمناطق الحدودية.