 ممثلو ادعاء أمريكيون يوصون بسجن مستشار سابق لترامب - بوابة الشروق
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ممثلو ادعاء أمريكيون يوصون بسجن مستشار سابق لترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 6:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 6:32 ص

 (د ب أ)

أوصى ممثلون للادعاء الأمريكي، يوم الاثنين، بسجن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، روجر ستون، لمدة تتراوح بين سبعة إلى تسعة أعوام، لإدانته بالكذب على الكونجرس ومحاولة التأثير على الشهود.

وأُدين ستون في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي بتهمة الكذب على الكونجرس والتأثير على الشهود أثناء التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية عام 2016 ، وينتظر صدور حكم ضده.

وقال ممثلو الادعاء في تبرير توصيتهم للمحكمة: "أفعال ستون لم تكن خطأ وقع لمرة واحدة في الحكم، ولم تكن بياناته الكاذبة وليدة اللحظة، ولم تكن قريبة من ذلك".

ونفى مستشار ترامب السابق ارتكاب أي تقصير وقال إن التحقيق مدفوع بأسباب سياسية.

يشار إلى أن ستون هو سادس شخص مرتبط بحملة الرئيس ترامب تتم إدانته أو يقر بالذنب في اتهامات جنائية منذ 2017.


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