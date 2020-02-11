الدفاع الأفغانية: استسلام 172 من طالبان بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة

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استسلم 172 من مسلحي طالبان لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في إقليمي غور وهيرات غرب أفغانستان.

وأفادت الدفاع الأفغانية - في بيان، أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء - بأن 160 من المسلحين استسلموا في منطقة شهراك في إقليم غور.

وأضاف البيان أن ثلاثة من قادة الحركة استسلموا للقوات الأفغانية. واستسلم المسلحون في قرى بالمنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية أن 12 من مقاتلي طالبان الآخرين بقيادة نصر الدين استسلموا للقوات الأفغانية في وادي تخت بإقليم هرات.

وذكرت أن المسلحين سلموا أيضا بعض الأسلحة الثقيلة والخفيفة للقوات الأفغانية.

ووفقا لوزارة الدفاع، استسلم ما لا يقل عن 582 من مقاتلي طالبان في الإقليمين خلال شهر يناير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن المسلحين استسلموا للقوات الأفغانية بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة.

ولم تعلق حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.