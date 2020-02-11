أبو مازن: «خطة ترامب» صفقة أمريكية إسرائيلية استباقية لتصفية قضيتنا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته في مجلس الأمن، على «عدم اعتبار خطة السلام الأمريكية أو جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض».

وأوضح «أبو مازن»، خلال كلمة له في مجلس الأمن لبحث خطة السلام الأمريكية، مساء الثلاثاء، أنها «صفقة أمريكية إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية»، لافتًا إلى أن رفضها من جانب الفلسطينيين يرجع إلى أنها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية وتحول الشعب والوطن إلى تجمعات سكنية ممزقة دون السيطرة على الأرض.

وقال إن الخطة الأمريكية تلغي قضية اللاجئين، وستؤدي حتمًا إلى تدمير الأسس السلمية، المستندة إلى حل الدوليتين على حدود عام 1967، مؤكدًا أنها لن تجلب الأمن أو السلام للمنطقة.

ويبحث مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.