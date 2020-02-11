انفجرت أسارير رمضان ربيع، حين رُزق بابنته الأولى ياسمين في الثامن من شهر فبراير الجاري، لكن فرحته تضاعفت حين استقبل اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة في قرية منقطين بمركز سمالوط محافظة المنيا، مساء الثلاثاء، يبلغه أن ابنته ياسمين أكملت 100 مليون مصري في التعداد السكاني.

وكان اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن المولود رقم 100 مليون هي رضيعة من مدينة سمالوط وتدعى ياسمين رمضان ربيع.

«الشروق» تواصلت مع رمضان ربيع عبد العزيز والد الطفلة ياسمين، للحديث عن كواليس إبلاغه بوصول ابنته بتعداد المصريين إلى الرقم 100 مليون، وتحدث قائلًا: "الحمد لله إن بنتي زودت عدد شعب مصر ودي حاجة فرحتنا وبسطتنا على الآخر".

بعد ولادة ياسمين بثلاثة أيام ذهب الأب لكتابة اسم ابنته في مكتب الصحة في منقطين، قبل أن يتلقى اتصالا يبلغه بوصول ابنته إلى رقم 100 مليون، ويضيف: "إحنا مكناش متوقعين، لقينا ناس من مكتب الصحة بيبلغونا ويقولونا ألف مبروك بنتكم كملت الـ100 مليون".

لم يحتفل رمضان وأسرته الصغيرة بهذا النبأ السار بسبب موت أحد جيرانه ليلة أمس، "إحنا فرحنا بس معملناش أي صوت أو احتفال عشان عندنا موته جنب منا"، وبالرغم من ذلك لا يخفي الأب سعادته في حديثه إلى الشروق: "أتمنى ربنا يسترها على بنتي ويبسطها ويكرمني بيها. أول مولود لينا وفرحانين بها، والحمد لله إنها كملت 100 مليون وزودت شعب مصر".

يعمل رمضان ربيع فلاحًا باليومية، يوم يزرع ويوم آخر لا يجد عملا، ويحكي عن حاله قائلًا: "أنا أجري في اليوم 50 جنيهًا، يوم شغل ويومين راحة، إحنا ناس على قد حالنا، وأتمنى ربنا يزرقني برزق ياسمين".

تزوج رمضان منذ عام وتحديد في يوم السادس من فبراير 2019، ورزق بابنته الأولى في يوم 8 فبراير 2020 بعد يومين من الذكرى الأولى لعيد زواج الأب والأم، كما يقول وليد ابن عم المولودة ياسمين لـ «الشروق».

يعيش رمضان رفقة أبيه وأمه وزوجته في بيت صغير بقرية منقطين، ويوضح وليد: "البلد عندنا فقيرة عشوائية، مش زي بلاد البندر".

ويضيف: "والد ياسمين رجل فلاح وأمها فلاحة ومن عائلة بسيطة جدًا، وبعد ولادتها رحنا مكتب الصحة كتبناها في المكتب، لكننا فوجئنا بوصولها الـ 100 مليون، والحمد لله على كده".