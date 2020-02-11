يشارك منتخب مسرح جامعة بنها بتقديم عرض مسرحي والذي يحمل اسم (اللوحة) عن رواية (صورة دوريان جراي) وهي من تأليف طارق عمار وإخراج اسامة شفيق، ضمن فعاليات مهرجان ابداع المقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بداية من 24 فبراير وحتى 10 مارس المقبل، ويتضمنها لجنة تحكيم بحضور الفنان سامح الصريطي، والفنان فتوح أحمد، والفنان فهمي الخولي.

(اللوحة) هي رواية فلسفية صدرت عام 1891 بقلم الكاتب والمسرحي أوسكار وايلد، وهو مؤلف مسرحي وروائي وشاعر إنجليزي إيرلندي، احترف الكتابة بمختلف الأساليب خلال ثمانينات القرن التاسع عشر، وأصبح من أكثر كتاب المسرحيات شعبية في لندن في بدايات التسعينات من نفس القرن.

وتعرض المسرحية يوم 27 فبراير المقبل في تمام السادسة مساءً على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات مهرجان إبداع 8.

ويستقبل المهرجان هذا العام ٣٢ عرض مسرحي من مختلف جامعات ومعاهد مصر.

وتدور الرواية حول شخصية دوريان جراي الذي يتمتع بجمال لا يقاوم، ومكانة اجتماعية مرموقة، لكنه مغرور وساذج، عندما رسمه صديقه بازيل هولارد، عبر جراي عن رغبته في البقاء بنفس رونق وشباب صورته.. تتحقق رغبته.. وتتابع الأحداث الغريبة بالرواية.

يشارك بها كلا من؛ عبدالله عبدالغني في دور دوريان جراي، وحسني وليد في دور هنري، وأحمد نور الدين في دور بازل، ويوسف علام في دور ايلي، وآية أيمن في دور جوين، ومي نجيب في دور سيبيل، ومحمد هاني في دور الآن، وأحمد شاكر في دور أدريان.