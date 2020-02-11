ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بكين إلى 342 حالة

أعلنت لجنة الصحة ببلدية العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة إلى 342 حالة بعد تسجيل خمس حالات إصابة أمس.

وذكرت اللجنة –في بيان– أنه تم إرسال المرضى الجدد الذين تأكدت إصابتهم إلى مؤسسات طبية مخصصة للعلاج، موضحة أنه بنهاية أمس، تم تسجيل 342 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بكين، بينهم 48 خرجوا من المستشفى بعد شفائهم وثلاث وفيات.

وأشارت اللجنة إلى أن الوباء منتشر في 15 من أصل 16 حيًا في بكين، وأنه من بين الحالات المؤكدة، كانت 25 حالة من خارج العاصمة.

وأطلقت العاصمة الصينية سلسلة من التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قام مشغلو مترو الأنفاق والحافلات في بكين بزيادة عدد القطارات والحافلات، والحد من عدد الركاب خلال ساعات الذروة، وتعزيز التطهير، مع انتهاء عطلة رأس السنة الصينية التقليدية الجديدة، وعودة المزيد من الموظفين إلى العمل، فيما طلبت من المجتمعات السكنية تعزيز تدابير مكافحة الفيروس.

من جهتها، أصدرت مدينة ووهان الصينية -مركز تفشي فيروس كورونا المستجد- إشعارين صباح اليوم، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مقر السيطرة على الوباء بالمدينة –في بيان– أن أحد الإشعارين يؤكد أنه ينبغي القيام بعزل الحالات المشتبه بها ذات الأعراض الخفيفة والتي تضم المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى، وعلاجهم في مؤسسات طبية محددة قريبة، ولا ينبغي لهم البحث عن العلاج الطبي في أماكن أخرى من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وأشار الإشعار الآخر إلى أن جميع المجتمعات السكنية ستُغلق اعتبارًا من اليوم، في محاولة لتعزيز السيطرة على الوباء، وتقليل حركة الأشخاص بشكل أكبر، وأنه ينبغي إغلاق وإدارة وحدات المباني التي توجد فيها حالات إصابة مؤكدة أو مشتبه بها بشكل صارم.