الصدر يعلن حل أصحاب القبعات الزرق من أنصاره

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن حل أصحاب "القبعات الزرق" من أنصاره، فيما أشار إلى وجود ضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة.

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها السومرية نيوز: "إننا نسمع بضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة.. فهذا يعني ازدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها ... بعد أن اضطررنا للسكوت عنها.. فإننا لا زلنا من المطالبين بالإصلاح".

وأضاف أنه "حسب ما وصلني من الثقات.. أن الثورة بدأت تدريجيا بالعودة الى مسارها الأول على الرغم من وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف..وأملي بالثوار انهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية.. ومعه فإني أعلن حل القبعات الزرق ولا أرضى بتواجد التيار بعنوانه في المظاهرات إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم بدون التصريح بانتمائهم".

وأوضح أن "بعض الثوار السلميين استطاع أن يزيل المخاوف ويتحلى بالشجاعة ويعلن البراءة من المخربين والمندسين.. فانا أؤيد ذلك مطلقا وادعو القوات الأمنية لفرض الامن من جهة وإبعاد المخربين ولحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم ولو كانوا من ينتمون لي ظلما وزورا".

كان الصدر، قد أمر أصحاب «القبعات الزرق» بالانسحاب من ساحات التظاهر.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقاطع فيديو وصورا توثق صدامات بين المحتجين و"أصحاب القبعات الزرق".