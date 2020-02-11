أمير مرتضى: مشوار الدوري لا يزال طويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن مشوار بطولة الدوري لا يزال طويلًا، ولم ينته بعد.

وأكد منصور في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "الفوز على الإسماعيلي يصنع فارقا معنويا قبل لقاء السوبر أمام الترجي، وكانت دفعة جيدة للاعبين والجهاز الفني".

وأردف: "الأخطاء واردة في كرة القدم وطبيعية ولكن المهم ألا تؤثر على الفريق، والحكم بشر ولكن عندما يكون الخطأ متكررا هنا تكمن الأزمة".

وتابع متحدثًا عن مباراة كأس السوبر الإفريقي: "مواجهة لها طابع خاص لأنها بين بطلي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية أهمية المباراة من قوة الفريقين".

واختتم: "الفريقان لديهما داوفع وطموح في تحقيق المكسب، وأتمنى أن يليق اللقاء بالفريقين والبطولة تكون من نصيبنا".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، فيما يتصدر ترتيب البطولة، الأهلي بـ42 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.