رئيس منظمة الصحة العالمية: فيروسات مثل «كوفيد-19» تشكل خطرا أكبر من الإرهاب

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على دول العالم أن تأخذ تفشي فيروس "كوفيد-19" على محمل الجد بشكل أكبر من الأعمال الإرهابية.

وقال جبريسوس في مؤتمر صحفي فى جنيف "الفيروس أشد قوة في إحداث اضطراب سياسي واجتماعيي واقتصادي من أي هجوم إرهابي".

وتابع أنه من أجل منع تحول تفشي الفيروس إلى وباء، يتعين على الحكومات مساعدة الدول الأكثر فقرا الآن لكي تتمكن أنظمتها الصحية من أن تصبح قادرة على وقف الفيروس .

وتستخدم منظمة الصحة العالمية نفس أساليب مكافحة "كوفيد-19" مثلما كانت تفعل عند مكافحة "إيبولا".

وأضاف جبريسوس "اضربوا المصدر. اضربوا المركز، قوموا بإبطاء أو منع تفشي الفيروس في بقية العالم".