 تركيا تعلن توقيف 4 أشخاص بشبهة التورط في أنشطة إرهابية بسوريا - بوابة الشروق
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تركيا تعلن توقيف 4 أشخاص بشبهة التورط في أنشطة إرهابية بسوريا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 3:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 3:56 م

أفادت مصادر أمنية تركية بأن فرق مكافحة الإرهاب بولاية قيصري وسط البلاد أوقفت 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي خلال مداهمات أمنية متزامنة بالولاية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر أن المداهمات استهدفت أشخاصا يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية في سوريا.

وخلال المداهمات، صادرت السلطات بعض المواد الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.


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