أمريكا توقف طباعة صحيفة البنتاجون لأسباب اقتصادية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اعتزامها وقف إصدار النسخة المطبوعة من صحيفتها اليومية «ستارز آند ستريبس» التى تصدر منذ عام 1861.

وأوضحت المديرة المالية فى «البنتاجون»، آلين مكاسكر، خلال تقديمها مشروع ميزانية البنتاجون لعام 2021 «قررنا أنه فى العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هى الطريقة التى نتواصل من خلالها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أشارت فى وقت سابق، إلى أن وزارة الدفاع تدرس وقف طباعة الجريدة اليومية المتخصصة فى الشئون العسكرية والممولة جزئيا من البنتاجون، لكن بخط تحرير مستقل.

وكانت وول ستريت جورنال قد نقلت عن وثيقة ميزانية صادرة عن البنتاجون أن «الوزارة تتطلع إلى خفض دعمها المالى لستارز آند سترايبس مع انتقال الجمهور من وسائل الإعلام المطبوعة إلى وسائل إعلام يمكن الوصول إليها على نطاق أوسع».

ودافعت صحيفة «ستارز آند سترايبس» فى تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن استقلاليتها التحريرية، وقالت إن مهمة «ستارز آند سترايبس» ليست إيصال رسائل الوزارة أو القيادة العسكرية، بل أن تكون منشورا مستقلا فى خدمة القوات المسلحة الأمريكية.

وتوزع النسخة الورقية من الصحيفة نحو 12 ألف نسخة يوميا داخل القواعد العسكرية الأمريكية التى يصعب ربطها بالإنترنت سواء لأسباب فنية أو لأسباب أمنية فى مختلف أنحاء العالم.