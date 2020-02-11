المدير الرياضي لماينز يعرب عن رضاه بالمدير الفني الجديد للفريق

أعرب روفين شرودر المدير الرياضي لنادي ماينز الألماني لكرة القدم عن رضاه بالمدير الفني الجديد للفريق، اخيم بايرلورتسر.

وفي مقابلة مع محطة "نيترو" التلفزيونية، أشاد شرودر مساء أمس الاثنين بمهارة بايرلورتسر وطريقة عمله مع الفريق "ولذلك تم اتخاذ القرار عن قناعة كاملة بتعيينه ونحن راضون للغاية".

كان ماينز أقال مدربه السابق ساندرو شفارتس في نوفمبر الماضي وعين بشكل مفاجئ بايرلورتسر الذي كان قد فقد منصبه للتو في نادي كولون.

وأضاف شرودر:" أعرفه منذ فترة طويلة، وأعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، وأعرف كيف يتصرف بشكل عام، وكيف أنه متواصل (مع الآخرين)، ومدى نقاط القوة التي يتمتع بها في نطاق التعامل الإنساني، وكيف يعمل مع مثل هذا الفريق، وكان هذا مفتاحا بالنسبة لي كي أقول إنه مناسب بالنسبة لنا في ماينز".

وصرح شرودر بأن تغيير المدير الفني يظل بالنسبة للإدارة الرياضية في ماينز " آخر المسموح بحدوثه"، ورأى أنه لا ينبغي على أي ناد أن "يتخذ إجراء استثنائيا بعد أول نداء فورا".

واختتم شرودر كلامه بالقول إن " إقالة المدرب هو الخرطوشة الأخيرة التي بحوزتك، وقد كان هذا بالنسبة لي بمثابة هزيمة أيضا".