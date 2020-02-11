 البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ويصفها بـ«المسيسة» - بوابة الشروق
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البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ويصفها بـ«المسيسة»

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 5:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 5:22 م

رفض الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بـ«المسيسة»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، نقلًا عن وكالة رويترز.


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