البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ويصفها بـ«المسيسة»

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رفض الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بـ«المسيسة»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، نقلًا عن وكالة رويترز.