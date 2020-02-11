استقرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم في عام 2019

قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الثلاثاء إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم توقفت عن النمو في عام 2019 بعد عامين من الارتفاع.

وتوقفت الانبعاثات عند 3ر33 جيجا طن، وقد عوض التراجع الحاد في كمية الانبعاثات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة المستمرة في الدول النامية.

وقالت الوكالة ومقرها باريس إن التراجع في استخدام الفحم لتوليد الكهرباء كان العامل المحفز في خفض الانبعاثات في الدول الغنية، وساعد على ذلك الطقس المعتدل في العديد من الدول.

وانخفضت الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 بالمئة، بفضل الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة واستبدال الفحم بالغاز. وقادت ألمانيا هذا الانخفاض بنسبة 8 بالمئة.

كما أصدرت الولايات المتحدة التي تراجعت لديها الانبعاثات بنسبة 9ر2 بالمئة، انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 8ر4 جيجا طن، في تراجع بمقدار 1 جيجا طن عن ذروة الانبعاثات في عام 2000 .