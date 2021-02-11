استكملت محافظة شمال سيناء، عمليات إزالة آثار السيول والأمطار من الشوارع والمناطق المتضررة، لفتح الطرق لتيسير حركة المرور، وتغيير وصيانة بعض أعطال الكابلات المتوسطة بعد إتلافها نتيجة الظروف الجوية.



وقال أسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه أجرى جولة تفقدية لمتابعة الموقف ومعاينة حجم الأضرار الناتجة والوقوف على المناطق الأكثر تضررا من طرق ومرافق خدمية وغيرها، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بتحرك المعدات المخصصه لمواجهة السيول والأزمات لتطهير الأماكن والمناطق المتضررة وإزالة الآثار منها.

وأشار إلى استمرار العمل على إزالة آثار السيول والأمطار لليوم الثالث على التوالي، حيث يجرى إزالتها من المناطق الأكثر تضررا بالطريق الأوسط وقرية الجفجافة والمدرسة التجارية بالقرية.