 المفوضية الأوروبية تعلن توقعاتها الاقتصادية اليوم - بوابة الشروق
الخميس 11 فبراير 2021 8:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

المفوضية الأوروبية تعلن توقعاتها الاقتصادية اليوم

د ب أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:19 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:19 ص

 تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاتها الاقتصادية ربع السنوية، والمحتمل أن تتأثر سلبا بجائحة فيروس كورونا.

كانت إجراءات احتواء جائحة كورونا قد أثرت بشدة على أخر تقريرين فصليين أصدرتهما المفوضية. وأدت تلك الإجراءات إلى إغلاق المتاجر في أغلب دول العالم وفرض قيود على الحركة والانتقال عبر الحدود، وعانت الاقتصادات الأوروبية من انكماش حاد خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه ومع رفع أغلب القيود في أنحاء الاتحاد الأوروبي في منتصف العام الماضي ازدهرت الاقتصادات بسرعة مما يعطي الأمل في التعافي مجددا عندما ترفع الدول القيود الحالية التي أعيد فرضها بسبب الموجة الثانية من الجائحة.

ومن المحتمل أن يتوقف الجزء الأكبر من التعافي على سرعة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك