قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تصدر قرارات جديدة عن العملية التعليمية، مؤكدًا أن البيان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الفصل الدراسي الثاني مزور.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة لا تأخذ قراراتها بناء على الحملات على الإنترنت، قائلًا إن «الحديث عن إلغاء عام دراسي يقع تحت بند التهريج».

وأوضح أن الحكومة لم تستجب للحملات «الأكثر قسوة» والتي طالبت بإلغاء امتحانات الثانوية والسنوات الدراسية في الجامعات، العام الماضي، قائلًا إنها تقيم القرار من جوانبه كافة قبل اتخاذه على الأرض.

وأشار متحدث الوزراء إلى إعلان شكل استكمال العام الدراسي، بعد اجتماع لجنة الأزمات مطلع الأسبوع المقبل، موضحًا أن الامتحانات ستعقد بالطريقة المحددة من اللجنة والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد على استكمال العام الدراسي بطريقة تحافظ على الطلاب صحيًا والعملية التعليمية، مضيفًا أن الدولة عقدت امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، بنجاح باهر.

ونوه سعد، إلى أن إلغاء الامتحانات والدراسة ليس من باب المراعاة للطلاب، معقبًا: «لا تعليم صحيح ودولة تسعى لإنهاء عام دراسي يستفيد منه الطلاب تفكر في إجراء مماثل».