مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 في انفجارين شرقي أفغانستان



أعلن مسؤولون محليون في إقليم نانجارهار الواقع شرقي أفغانستان، مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة 5 آخرين، في انفجارين منفصلين وقعا صباح اليوم الخميس.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن مسؤولين محليين القول، إن سيارة تعرضت صباح اليوم الخميس لانفجار في منطقة كاما، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.



أما الانفجار الثاني، فوقع في منطقة بيهسود بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق عندما كان هناك مدنيون يمرون في المنطقة، ما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين، بحسب ما ذكره مسؤولون.



ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.