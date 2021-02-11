المفوضية الأوروبية تتوقع تحسنا اقتصاديا في الربيع

ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو من المتوقع أن يبدأ النمو في الربيع بعد انكماشات حادة العام الماضي، حيث سيزيد الزخم سرعة في الصيف فيما بدأ توزيع لقاحات كوفيد-19.

وفي أحدث توقعاتها، أفادت المفوضية بأن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا، سوف يرتفع لـ8. 3 % في كل من 2021 و2022 .

وقدرت المفوضية الأوروبية أن النمو في على نطاق الاتحاد الأوروبي ككل يمكن أن يصل إلى 7. 3 % في 2021 و8. 3 % في العام التالي.

وهذا توقع أفضل بشكل طفيف مما جرع توقعه في البداية، فيما أرجعت المفوضية ذلك إلى "زخم النمو الأقوى من المتوقع في النصف الثاني من 2021 وفي 2022 ".

عانت الاقتصادات في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا في 2020. وفي ظل غلق المتاجر في أغلب دول العالم وفرض قيود على الحركة والانتقال عبر الحدود، شهدت اقتصادات دول التكتل تراجعات حادة العام الماضي، حيث شهد الربع الثاني من 2020 تراجعا حادا بلغ 7. 11 % في منطقة اليورو و2. 11 % في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه ومع رفع أغلب القيود في أنحاء الاتحاد الأوروبي في منتصف العام الماضي ازدهرت الاقتصادات بسرعة مما يعطي الأمل في التعافي مجددا عندما ترفع الدول القيود الحالية التي أعيد فرضها بسبب الموجة الثانية من الجائحة.