الجماعة الإسلامية والجمعيات الأهلية بالمنيا يشيعون الشيخ كرم زهدي من مسقط رأسه

شارك عدد كبير من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بمحافظات مصر، فى تشييع جثمان الشيخ كرم زهدى من مسجد صلاح الدين شمال مدينة المنيا، والذي توفى اليوم الأربعاء، داخل مستشفى الإسكندرية الجامعي عن عمر ناهز 69 عامًا.

وكانت أسرة الشيخ كرم زهدى، أعلنت وفاته، اليوم الأربعاء، واستعدت لترتيبات استقبال الجثمان لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة على جثمانه بعد الصلاة عليه بمسجد صلاح الدين.

وحرص عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية والدعوة الإسلامية، مثل جمعية عمر بن الخطاب المجلس المعين، بقيادة المهندس أحمد عبد السلام، وجمعية الإصلاح والتنمية، وجمعية رحماء بينهم.

وقال المهندس أحمد عبد السلام، إن فكر الشيخ كرم بعد ثورة 30 يونيو كان واضحا، وينبذ العنف ويدعو للاستقرار وبناء الدولة، وكان يرفض الخروج عن الحاكم، ويكفي أنه قائد ثورة التصحيح في مسار للعنف بالجماعة الإسلامية.

فيما قال الشيخ فؤاد الدواليبى أحد قيادات الجماعة وزوج شقيقته، إن عدد كبير من قيادات الجماعة الإسلامية فى محافظة المنيا ومحافظات الجمهورية حرصوا على المشاركة فى تشييع الجثمان وذلك نظرا لمكانته الدعوية والإسلامية كواحد من أبرز قيادات الجماعة على مستوى الجماعة فى مصر والعالم العربى.

والشيخ كرم زهدى تولى رئاسة مجلس شورى الجماعة الإسلامية وهو من أبناء مدينة المنيا، من مواليد عام 1952.

يذكر أن "زهدي"، صاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، مع الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، وكان قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالته وهو والشيخ ناجح إبراهيم، من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوى، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية فى تلك الفترة.