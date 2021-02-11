الأمن العام : سقوط ضبط عصابة الشرطة المزيفة عقب الاستيلاء على سيارة سجائر بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بالإشتراك مع مباحث القليوبية من كشف ملابسات سرقة سيارة سجائر بها 285 الف جنيه من عصابة شرطة مزيفه بالقليوبية .

البداية بتلقي مركز كفر شكر بأمن القليوبية بلاغا من سائق بشركة للسجائر 39 عام بسرقة السيارة قيادته حال سيره بطريق بدائرة المركز .

وما تبين من أنه أثناء سير ه بالطريق المُشار إليه مستقلاً سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء فوجئ بإعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة فإستقل معهم السيارة الميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة .

وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق الـمُشار إليه ودفعه خارج السيارة ولاذوا بالهرب والعثور في وقت لاحق على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم الحديدي مدير المباحث أن وراء إرتكاب الواقعة 8 متهمين (7عاطلين وسائق ل4 منهم معلومات جنائية )

وبإستهدافهم تم ضبط 4 منهم بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقي المتهمين و أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه احدهم وقيامهم بإستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وإنتظروا سيارة شركة السجائر لعلم احدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة ولدي وصولها إستوقفوا قائدها وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي

- أرشدوا عن حمولة السيارة (كراتين السجائر المستولي عليها) داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى علية وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية

تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين .