عادل حمودة: صناعة القنبلة النووية عادت من جديد لتسيطر على العالم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن صناعة القنبلة النووية عادت من جديد لتسيطر على دول العالم، موضحًا أن مجلة «إكونوميست» ذكرت في تقرير لها بأن 31 دولة من البرازيل إلى السويد تبحث عن المفاعلات النووية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الأربعاء، أن عشر دول من المذكورة بتقرير المجلة لديها قنبلة جيدة التسليح، مشيرًا إلى أن تسع دول أخرى تمتلك قنابل نووية.

وأوضح أن التسع دول منها خمس دول كبرى وهي؛ الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وروسيا، والصين، وفرنسا، لافتًا إلى أن الأربعة الآخرين هي باكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية والهند.

وذكر الكاتب الصحفي أن الدول الكبرى وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، منوهًا إلى أن الدول الأربعة الأخرى لم توقع على الاتفاقية، باستثناء كوريا الشمالية.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، وقعا نهاية شهر يناير الماضي على اتفاقية «ستارت» الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية، قائلًا إن البلدين تمتلكان 90% من الأسلحة النووية.

ولفت إلى التطور الذي يشهده شكل القنبلة النووية، إذ تمتلك روسيا قنابل قصيرة المدى، والولايات المتحدة كل أنواع القنابل النووية، متابعًا أن ما فعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال سنوات حكمه، أثار شهية العديد من الدول للعودة إلى الصراع النووي من جديد.