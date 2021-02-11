رئيس مدينة سفاجا: تراجع ملكية الأراضي الفضاء بعدد من التقسيمات

أجرت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، جولة تفقدية بعدد من قطاعات المدينة، للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة عمليات حصر الأراضي الفضاء والتعديات على أراضي الدولة بعدد من التقسيمات بالمدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكلفت المغربي، بحصر ومراجعة موقف ملكية قطع الأراضي الواقعة بمنطقة المدينة الصناعية وتقسيم عمر بن الخطاب، وذلك بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة والإدارة الهندسية، بعدما تلاحظ استغلال مواطن بعض منها كساحات انتظار، بالإضافة إلى وضع تشوينات من الخامات والمعدات.

وشددت رئيس المدينة، على سرعة رفع كافة التشوينات والإشغالات الموجودة بها، وعدم السماح باستغلالها بالمخالفة، موجهة بضرورة التصدي بكل حزم وإزالة كافة أوجه التعدي الموجودة.

وأكدت أنه تم حصر 5 قطع فضاء بالمنطقة الصناعية، وكلفت باتخاذ اللازم نحو سحبها ومراجعة تراخيصها، وبيان موقفها ما كانت فضاء أو مخصصة أو متعدي عليها من قبل الأشخاص.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية نحو القرارات التي لم يتم تنفيذها حيث كان هناك 37 قرار إزالة لم يتم تنفيذها نظرا لأنها مأهولة بالسكان وقد تقدم بعض أصحابها للتقتين وحصلوا علي عقود، والبعض الآخر زوائد تنظيم، وجارٍ حصر القطع التي تم تقنينها وحصلت على عقود و التي تم قبولها في قانون التصالح.