السويد تعتزم تجاهل توجيهات الصحة العالمية بشأن لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق الـ65

ذكر أندرس تيجنيل، كبير خبراء الأوبئة في السويد، أن بلاده ستلتزم بتوصياتها بعدم إعطاء لقاح كوفيد-19 من إنتاج شركة أسترازينيكا لمن تجاوزا الـ 65 عاما، متجاهلة بهذا توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وقال تيجنيل للصحفيين اليوم الخميس: "إذا ما كان ذلك اللقاح في بلد ما، فيجب بالطبع استخدامه مع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 65.. وفي السويد، لدينا رفاهية أن لدينا العديد من اللقاحات وبالتالي نعتقد أنه من الصحيح الآن أن نجعل الأمور تسير وفقا لرؤيتنا وهي توجيه اللقاح لفئات مختلفة" بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأصدرت وكالة الصحة العامة السويدية التوصية الأسبوع الماضي، مستشهدة بقلة البيانات بشأن فعالية اللقاح في الفئات الأكبر سنا. وقالت إنها سوف تعيد مراجعة القرار، " في وقت لاحق في الربيع".