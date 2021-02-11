انزاجي يطرح أحدث أغانيه «هنتلاقى»

يطرح مغنى الراب الشاب "انزاجى" أغنيته الجديدة "هنتلاقى" من ألبوم فريسكا فريسكا اليوم على القنوات الفضائية، وجميع المنصات الإلكترونية.



وتعاون "انزاجى" في الأغنية مع الموزع الأجنبي "ريتنك Retnik"، ومغني الراب "ضاد"، الذى حال تواجده فى دولة البحرين مع انتشار فيرس كورونا من تصويره شخصيا في الكليب.



"هنتلاقى" كلمات وألحان "أحمد انزاجى وضاد"، هندسة صوتية نادر سليمان، فكرة تصوير الكليب للمخرج "سامح فارس"، الذى استطاع أن يؤلف بين الفكرة والمضمون، واستغرق تصوير الكليب عدة أيام فى أماكن سياحية مختلفة، برغم الظروف الذي يمر بها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا.



وأشار مطرب الراب "انزاجى"، إلى أن أغنية "هنتلاقى" تعد من الأغاني الواقعية التي تحاكي الحياة الطبيعية، ومايحدث فيها بين الأصدقاء، ويعود إنزاجى بألبوم فريسكا فريسكا لطرح عدة موضوعات جديدة الذى تميز بها خلال مشواره الفني.



يذكر أن مطرب الراب الشاب انزاجى، قام بطرح عدة أغنيات منها: "التاريخ، كيك داون، مطبات، لسانا سالك، ماتجريش"، وتم تجهيز باقي الألبوم الذي يتكون من 8 أغاني "هنتلاقى، نتفسح، فى الحفلة، وحشاني عنية، إني أحبك، كله عادي في المعادي، فلسفتي، فريسكا "، وسوف يتم طرح الأغاني واحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى فريسكا في الصيف المقبل.