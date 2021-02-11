البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 7.5 مليار جنيه لأجل استحقاق 182 يوما، والطرح الثاني بقيمة 12.5 مليار جنيه لأجل استحقاق 364 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، ذاكرة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.