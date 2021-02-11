أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية أحدث تطورا مفصليا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما تم في الحوار الوطني بالقاهرة بين لفصائل الفلسطينية يعد تطورًا مفصليًا، موضحًا أنه سيبنى عليه استحقاقات متعلقة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بالداخل الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الأربعاء، أن لقاء القاهرة سبقه لقاء الرئيس السيسي بنظيره الفلسطيني ولقاءات واتصالات قام بها جهاز المخابرات العامة المصرية مع الجانب الفلسطيني، ذاكرًا أن جملة الاتصالات المباشرة التي قادتها مصر أدت إلى التوصل إلى نقطة إتفاق.

وأوضح أن هندسة المشهد ستعتمد على عدة نقاط، منها أن القاهرة ستتحول من وسيط إلى شريك وستراقب مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، مشيرًا إلى لقاء الشهر المقبل والذي سيرتبط بآليات عمل لجنة الانتخابات المركزية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وذكر أن العملية الانتخابية لابد وأن تتضمن مرجعيات رئيسية، مضيفًا أن الرؤية المطروحة حاليًا هي إجراء الانتخابات على مستوى الضفة وكذلك الجانب الآخر من القدس الشرقية.

وأفاد بأن القضايا الخلافية متعارف عليها بين الفصائل الفلسطينية وليست مقتصرة على حركتي فتح وحماس، منوهًا أن الشعب الفلسطيني سيخرج للانتخاب وهو غير مضغوط من الفصائل لعدم تشكيلها نسبة كبيرة من الشعب.



