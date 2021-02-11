 فيديو.. تاج الدين: نتوقع وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني قريبا - بوابة الشروق
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فيديو.. تاج الدين: نتوقع وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني قريبا

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 6:04 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 6:04 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن العالم يعاني من نقص في توزيع لقاحات كورونا، منوهًا بجاهزية جدول التطعيم في مصر، لكنه في انتظار وصول كميات الجرعات المطلوبة.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الاتحاد الاوروبي كان يعاني من عدم وصول كميات اللقاحات التي يطلبها كي تكفي المواطنين.

وذكر أنه من المتوقع وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني في القريب العاجل، مشيدًا بتوجه الدولة الخاص بتعدد مصادر الحصول على اللقاحات، شرط إجازتها في دولة المنشأ وإجراء كل الإجراءات عليها للتأكد من سلامتها.

 

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