متحدث الوزراء: الدولة حريصة على التوسع العمراني للحد من العشوائيات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الدراسة في اجتماع مجلس الوزراء أمس، مشيرًا إلى انعقاد لجنة أزمة كورونا في مطلع الأسبوع المقبل والتي ستقرر شكل الامتحانات والعام الدراسي الثاني.

ونفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، ما تم تداوله من شائعات حول تأجيل أو إلغاء الدراسة، ذاكرًا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم سيعرض تصور الوزارة عن كيفية استكمال العام الدراسي الثاني أما لجنة أزمة كورونا.

وعن خطط تطوير غزبة الهجانة، أضاف أن المنطقة تضم تكتل عمراني غير مخطط ويصعب التعامل معه من خلال نقله إلى مكان آخر نظرًا لارتفاع التكلفة، موضحًا أنه سيتم فتح محاور مرورية جديدة بعرض وطول المنطقة لخلخلة التكتل السكاني.

ولفت إلى التدخلات الاجتماعية التي تستهدفها الدولة للمنطقة للارتقاء بمستوى المعيشة بها وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن تكلفة إعادة تخطيط عزبة الهجانة أكبر من إنشاء مجتمع عمراني جديد.

وأوضح أن الدولة حريصة على التوسع العمراني والذي من شأنه أن يحد من العشوائيات، والتي توسعت خلال الفترة الماضية نتيجة ضعف الرقابة من جانب لدولة فضلًا عن عدم وجود مجتمعات عمرانية تستوعب الزيادة السكانية.



