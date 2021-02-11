الهجرة: توسيع نطاق استمارة نورت بلدك لدمج العائدين من الخارج في المشروعات كافة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن اجتماعها مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، شهد بحث المستندات الخاصة بالموضوعات المشتركة بين الجانبين.

وأضافت مكرم، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن وزارة الهجرة تتعاون مع التخطيط في تصميم استمارة «نورت بلدك»؛ لدمج العائدين بعد أزمة كورونا إلى الدولة المصرية في المشروعات كافة.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق استمارة «نورت بلدك»، قائلة إن الهجرة تعمل على توفير فرص العمل والمشروعات لشرائح العائدين من الخارج، بالتعاون مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مطولًا اليوم الخميس، لمناقشة التطورات في ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، وبحث مزيد من التعاون والتنسيق في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة تحت مظلة المبادرات الرئاسية، وذلك بحضور ومشاركة وفد من الوزارتين.