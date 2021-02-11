موديز: استقلال المركزي البرازيلي يشير إلى تقدم في إصلاحات الحكومة

قالت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن تمرير تشريع يضمن للبنك المركزي البرازيلي استقلالا رسميا سعى إليه منذ مدة طويلة، لتحديد السياسة النقدية، يشير إلى إحراز تقدم بشأن الأجندة الإصلاحية للحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحللة البارزة في موديز، سمر مازياد، في مذكرة قولها إنه "من منظورنا، فإن تعزيز الإصلاحات المالية الرئيسية لضمان تحقيق توافق مع سقف الإنفاق، يظل عاملا مهما للحفاظ على القوة الائتمانية للبرازيل".

وقالت إن "الموافقة تعزز الاستقلال الفعلي للبنك المركزي، ومصداقية السياسة النقدية المعدلة، في السنوات القليلة الماضية".