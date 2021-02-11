 فيديو.. نائبة: نعمل على مدار 24 ساعة.. ونقف للحكومة بالمرصاد - بوابة الشروق
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فيديو.. نائبة: نعمل على مدار 24 ساعة.. ونقف للحكومة بالمرصاد

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 2:46 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 2:46 ص

قالت مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الشباب داخل البرلمان يعمل بجهد متواصل على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى صعوبة المهمة باعتبارهم بداية لتجربة تولية الشباب في مناصب قيادية.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن النواب يعملون على تكثيف جهودهم، حتى يشعر المواطن بالرخاء التشريعي.

وتابعت: «نقف للحكومة بالمرصاد، كل ما بيعملوا حاجة بنحاول نحسن وندعم اللي بيعملوه بحيث يكون مرضي أكثر للمواطن في الشارع، من خلال الوقوف في أماكنهم»، على حد تعبيرها.

وتطرقت إلى سبب اختيارها للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، قائلة إن هذا القطاع قاطرة التنمية لمصر، إضافة إلى امتلاكها خبرة بالأوضاع في الأسواق الخارجية.

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